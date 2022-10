Hemd ausziehen, um SMS zu schreiben

Nach den Bundeswertpapiergesetzen müsse jeder Prominente oder jede andere Person, die für ein Krypto-Wertpapier wirbt, die Art, die Quelle und die Höhe der Vergütung offenlegen, die sie im Gegenzug für Werbung erhält, sagte Gurbir S. Grewal von der SEC: »Die Anleger haben ein Recht darauf zu erfahren, ob die Werbung für ein Wertpapier unvoreingenommen ist.«

Zuletzt machte sie mit Aussagen über ihre ungewöhnlichen Kleiderdesigns Schlagzeilen, die oft ganz praktische Probleme mit sich brächten. In der Talkshow »Live with Kelly and Ryan« trat die 41-Jährige mit einem schwarzen Oberteil auf, in das die Handschuhe integriert sind. Darauf angesprochen sagte sie: »Alles ist aneinander befestigt. Ich müsste also mein Hemd ausziehen, um im Auto eine SMS zu schreiben.« Das sei ein »echtes Problem«, so die Unternehmerin in einem Interview mit dem Magazin »People« . Es sei »schwer, auf die Toilette zu gehen«, wenn man solche Outfits trage. Mit Geschichten wie diesen sichert sie sich die Aufmerksamkeit vieler Fans, die sie wiederum für Produkt- und Finanzempfehlungen nutzt.