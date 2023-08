Auch der Kinderschutzbund erhalte Anrufe verunsicherter Eltern oder Nachbarn, die den Verdacht haben, dass Kindern in der Klasse der eigenen Kinder oder in der Nachbarschaft Vernachlässigung oder Gewalt ausgesetzt sein könnten. »Was soll ich tun, wie gehe ich damit um?«, seien häufige Fragen. »Das Schlechteste ist, gar nichts zu machen«, so Becker. »Man sollte überlegen, was ist für das Kind die beste Lösung? Ist es möglich, mit den Eltern ein Gespräch zu führen?«