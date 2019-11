Die Besitzerin eines von einem Hund getöteten Filmhuhns kann sich im Berufungsverfahren Hoffnung auf einen höheren Schadensersatz machen. Es dürfe Ute Milosevic nicht als Mitverschulden angerechnet werden, dass sie ihr Huhn auf dem eigenen Hof in Weeze am Niederrhein frei hatte herumlaufen lassen, sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht Kleve.

Das braune Huhn namens Sieglinde war im Sommer 2017 auf dem Hof vom freilaufenden Hund eines Spaziergängers totgebissen worden. Milosevic fordert vom Besitzer 4000 Euro Schadensersatz. Ihr Huhn sei für Film und Fernsehen geschult gewesen und habe zum Beispiel für den Ende 2018 ausgestrahlten Film "Wir sind doch Schwestern" vor der Kamera gestanden.

Aurelias Filmtiere/ DPA Das Huhn Sieglinde 2017 bei Dreharbeiten zu einem Film

Das Amtsgericht hatte den Wert des Tieres einschließlich Ausbildungskosten für die TV-Auftritte auf 615 Euro beziffert - der Besitzerin aber nur die Hälfte (307,50 Euro) Schadensersatz zugebilligt, weil das Tier frei auf dem Hof herumlief. Das Landgericht folgte dieser Einschätzung wohl nicht. Allerdings stellte der Richter klar, dass entgangene Gewinne keine Rolle spielen.

Die Anwältin der Klägerin bestand jedoch weiterhin auf 4000 Euro. Sieglinde sei besonders begabt gewesen. Sie habe in nur zehn Stunden Ausbildung alles Nötige für den TV-Einsatz gelernt. Ein neues Huhn werde möglicherweise deutlich länger brauchen und deshalb auch höhere Ausbildungskosten verursachen - wenn es überhaupt wieder so ein Talent gebe.

"Ja, es gibt keine Tierhandlung für Filmstars", sagte der Richter. Ob eine teure Ausbildung eines anderen Huhns zum Erfolg führe, sei offen. "Es gibt doofe Hühner und es gibt Talente", sagte er. "Sie kaufen ein neues Huhn, haben Glück, und nach zehn Stunden kann das Huhn Fahrradfahren." Das sei aber nicht Sache des Schadensersatzprozesses, sagte der Vorsitzende Richter. Der Wert des toten Tiers müsste geschätzt werden.

Das Urteil soll am 20. Dezember fallen.