Die Polizei im nordrhein-westfälischen Kleve sucht nach einer Würgeschlange. Der Besitzer hatte zwei Schlangen für tot gehalten und in einem Garten begraben. Doch offenbar lebten die Tiere noch.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 120 Zentimeter langer Python bereits am Donnerstag regungslos in einem Gestrüpp entdeckt worden. Auf dem Behandlungstisch eines Tierarztes habe das wechselwarme Reptil jedoch wieder Lebenszeichen gezeigt. Offenbar war es in Kältestarre verfallen. Wenig später sei das Tier dann aber in einer Auffangstation gestorben.

Die zweite, etwa 80 Zentimeter lange Schlange ist noch nicht entdeckt worden. Die Behörden gehen davon aus, dass sich auch dieses Tier wegen der zurzeit vergleichsweise tiefen Temperaturen in einer Kältestarre befindet.