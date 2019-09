Umfrage zu Zukunftsthemen Deutschland, deine Streitfragen

Die Klimakrise bremsen, die Mobilitätswende vollziehen, den gesellschaftlichen Frieden retten: Wie soll man all das schaffen? Weltweit scheinen permanent neue Herausforderungen zu entstehen, während die Spannungen zwischen verschiedenen Akteuren und Gruppen offenbar wachsen.

Auch in Deutschland geht es in den Talkshows und Meinungsspalten, an Stammtischen und auf Spielplätzen oft um grundsätzliche Fragen. Wie positionieren sich die Deutschen in diesen Debatten?

Antworten geben die Ergebnisse einer aktuellen Civey-Umfrage im Auftrag der NEXT Conference, auf der es am 19. und 20. September in Hamburg um gesellschaftlichen Wandel im Zeitalter der Digitalisierung geht. Befragt wurden zwischen dem 2. und 4. September 5000 Menschen, die Ergebnisse sind repräsentativ für die bundesdeutsche Wahlbevölkerung.

Die Umfrage liefert keine tiefgehende Erklärung dafür, warum in vielen Debatten die Meinungen weiter auseinanderzugehen scheinen als früher. Eines aber zeigen die Ergebnisse deutlich: Die gesellschaftlichen Gräben verlaufen je nach Thema sehr unterschiedlich.

Die Klimakrise, ein Thema des Westens

Die menschgemachte Erderhitzung betrifft die gesamte Gesellschaft, aber längst nicht alle Bevölkerungsgruppen machen sich gleichermaßen Gedanken darüber.

Das zeigen die Ergebnisse der Civey-Umfrage: Die Teilnehmer wurden gefragt, wie wichtig ihnen bei der Planung von Urlaubsreisen die Klimaverträglichkeit sei. In den alten Bundesländern und im Westen Berlins gaben 43,4 Prozent der Befragten an, dieser Aspekt sei wichtig oder sogar sehr wichtig für sie. Im Osten der Republik sagten das lediglich 33,3 Prozent.

Große Unterschiede zeigen sich auch, wenn man die Antworten nach dem Geschlecht der Befragten aufschlüsselt: Fast jede zweite Frau (47 Prozent) findet Klimaschutz bei der Urlaubsplanung nach eigenen Angaben wichtig. Bei den Männern sagen das lediglich 35,5 Prozent.

Die AfD, eine Partei der Provinz

Die Globalisierung hat die Welt in den vergangenen Jahrzehnten massiv verändert - ökonomisch, kulturell, politisch, ökologisch. Phänomene wie die Klimakrise, Migrationsbewegungen oder Finanzkrisen lassen sich allein auf nationaler Ebene kaum noch in den Griff bekommen.

Das scheinen auch die meisten Deutschen so zu sehen: Fast zwei Drittel der Befragten gaben an, dass ihrer Meinung nach aktuelle Probleme der Menschheit eher global gelöst werden könnten. An vor allem regionale Ansätze glaubt demnach nicht einmal jeder Vierte.

Preisabfragezeitpunkt:

07.08.2019, 09:11 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Peter Maxwill

Die Reise zum Riss: Berichte aus einem gespaltenen Land Verlag: Ullstein Taschenbuch Seiten: 272 Preis: EUR 11,00 E-Book: EUR 9,99

Auffällig ist, dass diese Verteilung über alle Altersgruppen in etwa gleich ausfällt. Teilt man die Befragten jedoch nach ihrer politischen Orientierung ein, gibt es große Unterschiede.

So glaubt unter AfD-Sympathisanten fast jeder Zweite, dass die Probleme der Welt eher regional zu lösen seien, nicht global. Bei Anhängern aller anderen großen Parteien liegt dieser Wert deutlich niedriger: zwischen 14,8 und gut 26 Prozent.

Die Mobilitätswende, ein Thema der Städter

Feinstaubalarm, Megastaus, Verkehrslärm: Die ganze Republik diskutiert über kluge Alternativen zum Auto - die ganze Republik? Naja, nicht wirklich.

Die Civey-Umfrage zeigt deutlich, dass der Wohnort entscheidend ist für die Frage, wie wichtig den Deutschen ihr Auto ist. Grob lassen sich die Ergebnisse der Umfrage wie folgt zusammenfassen: Je niedriger die Bevölkerungsdichte, desto wichtiger das Auto (mehr darüber erfahren Sie hier).

Das ist nicht sonderlich erstaunlich. Einerseits leidet die Provinz weniger unter Feinstaub und Stau, so dass die Fahrt mit dem Auto vergleichsweise angenehm und bequem ist. Andererseits ist die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gerade in Dörfern und Städten oft schlecht: In manchen Regionen ist der Alltag ohne eigenen Wagen praktisch kaum vorstellbar.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Mehrheit der Stadtbewohner aufs Auto verzichten würde: Selbst in Gegenden mit sehr hoher Bevölkerungsdichte, in Großstädten und Ballungsräumen also, gaben mehr als 46 Prozent der Befragten an, der Besitz eines eigenen Wagens sei wichtig oder sehr wichtig für sie.

Die Mobilitätswende muss womöglich erst einmal in den Köpfen ankommen, bevor sich auf den Straßen der Republik wirklich viel ändern wird.