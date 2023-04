Der Justizminister verteidigte die Gerichtsurteile gegen Klimaaktivisten. »Wir leben in einem Rechtsstaat. Da gelten die gleichen Regeln für alle.« Wenn akzeptiert würde, dass sich ein Teil der Gesellschaft unter Berufung auf ein höheres Ziel nicht an das Recht gebunden fühle, würden das sicher immer mehr Gruppen für sich in Anspruch nehmen. »Was jetzt die Klimakleber tun, probieren dann möglicherweise als nächstes die Reichsbürger oder radikale Abtreibungsgegner.«