Der Ausbau der Stadtautobahn A100 ist umstritten. Das Bundesverkehrsministerium will die Autobahn bis nach Berlin-Lichtenberg ausbauen, Umweltverbände sprechen sich dagegen aus.

Auch in anderen Städten in Deutschland wurden am Freitag Kundgebungen der Klimabewegung gegen die Verkehrspolitik der Bundesregierung angekündigt – etwa in Stuttgart, München und Köln. Vor dem Bundesverkehrsministerium in Bonn gab es ebenfalls eine Protestaktion gegen den Ausbau von Autobahnen. Nach Polizeiangaben nahmen rund 50 Menschen teil. Sie hielten rote Karten in die Höhe, auf denen die Forderung »Keine neuen Autobahnen« zu lesen war.