Nun räumt Woelki ein, in der Vergangenheit Fehler gemacht zu haben. »Ich hätte vor allem mit Betroffenen anders kommunizieren müssen«, sagte der Erzbischof der »Rheinischen Post« . Zugleich relativierte er jedoch die Vorfälle sexuellen Missbrauchs innerhalb der Kirche. Er wolle die Kirche nicht als eine »Täterorganisation« bezeichnen, sagte Woelki. Vielmehr sei die Kirche »eine Organisation, in der es Täter gibt«, so wie auch der Staat eine Organisation sei, in der es Täter gebe.