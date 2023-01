»Natürlich kann man über einen weiblichen Prinzen nachdenken, ich bin ein großer Fan der Freiheit von Gedanken«, sagte Karnevalist und Komiker Bernd Stelter, der bei der Proklamation im Gürzenich als Redner aufgetreten war. Was er nicht wolle, seien Verbote. »Ich will sagen dürfen, was ich denke – also eine Frau als Prinz, warum nicht, wenn man das andere nicht verbietet«, sagte Stelter.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Reker mit einer Aussage zum Karneval für Aufsehen gesorgt. Damals hatte sie gesagt, dass sie die Feierlichkeiten angesichts des Ukrainekriegs für fragwürdig halte. Wenige Stunden nach dem Angriff russischer Truppen auf die Ukraine feierten und schunkelten damals an Weiberfastnacht Zehntausende kostümierter Jecken in Köln, vor Kneipen bildeten sich schon morgens teils lange Schlangen. »Jede und jeder muss das für sich selbst entscheiden, ob das der richtige Augenblick ist zu feiern«, sagte Reker: »Ich feiere nicht.«