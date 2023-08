Dass die ursprünglich geplante Route an dem Ukraine-Fest vorbeigehen sollte, war als Provokation empfunden worden. Zwei Gegendemonstrationen waren daraufhin angemeldet worden: eine am Schokoladenmuseum und eine am Heumarkt. Während die eine wegen der Routenänderung nicht mit den vorbeifahrenden Moskau-Unterstützern in Kontakt kam, fuhr der prorussische Korso am Heumarkt an der anderen Gegendemo vorbei – ohne Vorkommnisse, wie der Polizeisprecher berichtete. Bei der Schokoladenmuseum-Gegendemo waren mehrere Hundert Menschen versammelt und bei der Heumarkt-Versammlung etwa 50.