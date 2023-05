Auch in der walisischen Hauptstadt Cardiff gingen Gegner der Monarchie auf die Straße. Hunderte beteiligten sich an einem Protestmarsch und riefen »God Save the Poor« (Gott schütze die Armen) statt dem traditionellen »God Save the King« (Gott schütze den König). Außerdem wurde ein »großer republikanischer Lunch« in einem Park angekündigt.

Britische Nationalhymne vor Spiel von FC Liverpool ausgebuht

Ebenfalls kritisch zeigten sich die Fans des FC Liverpool, die am Samstag beim Spiel gegen Brentford im Stadion an der Anfield Road die Nationalhymne ausbuhten. Zuvor war entschieden worden, an diesem Wochenende bei allen Premier League-Spielen in Großbritannien die Hymne »God Save The King« zu spielen. Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp hatte sich hinter diese Entscheidung gestellt, er betonte, er wünsche dem König alles Gute, »nicht nur heute, sondern auch für die Zukunft«.