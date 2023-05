Auch in der walisischen Hauptstadt Cardiff gingen Gegner der Monarchie auf die Straße. Hunderte beteiligten sich an einem Protestmarsch und riefen »God Save the Poor« (Gott schütze die Armen) statt dem traditionellen »God Save the King« (Gott schütze den König). Außerdem wurde ein »großer republikanischer Lunch« in einem Park angekündigt.

Sinkende Begeisterung für Monarchie

In der schottischen Großstadt Glasgow kam es bei einer Demonstration von Unabhängigkeitsbefürwortern mit Tausenden Teilnehmern ebenfalls zu Kritik an den Royals. Auch in der Hauptstadt Edinburgh wurde zu Protesten aufgerufen. In Umfragen hatte sich ein Großteil der Menschen in Schottland gleichgültig gezeigt, fast drei Viertel sagten, die Krönung interessiere sie nicht.