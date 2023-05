Auf den Sendern der BBC verfolgten am Samstag im Schnitt 13,4 Millionen Zuschauer das historische Ereignis in der Londoner Westminster Abbey. In dem Moment, als Charles III. die St. Edward’s-Krone auf das Haupt gesetzt wurde, waren es laut BBC mehr als 14 Millionen Zuschauer. Andere britische Sender, die die Krönung übertrugen, teilten ihre Einschaltquoten nicht mit. Die meisten Menschen im Vereinigten Königreich verfolgen derartige Ereignisse aber auf BBC-Sendern.