Kommt ein Syrer nach Rotenburg (Wümme) Sind die Deutschen Monotasker?

In Syrien hören Kleinbusfahrer laut Musik, trinken Tee, reden mit Fahrgästen. Hier darf man den Mann am Steuer nicht ansprechen. So ist es oft: Die meisten Deutschen werden offenbar ungern gestört bei dem, was sie gerade tun.