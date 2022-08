Feuerwehren und Rettungskräfte mussten am Donnerstagmorgen zu dutzenden Einsätzen ausrücken. Unter anderem hatten herabgestürzte Äste Straßen blockiert. Auch Ausflügler, die auf dem Meer unterwegs waren, mussten gerettet werden.

Der Küstenschutz teilte mit, derzeit liefen »zwischen 60 und 70 Einsätze« auf dem Meer und an den Küsten. In vielen Fällen kämen die Einsatzkräfte Menschen zu Hilfe, deren Boote gekentert oder in Seenot geraten waren. Es gebe mehrere Verletzte. Wegen der schwierigen Wetterverhältnisse konnte der Küstenschutz keine Hubschrauber für die Rettungsaktionen einsetzen.

Der Energieversorger EDF Corse teilte mit, durch die Unwetter sei bei 45.000 Kunden auf ganz Korsika die Stromversorgung unterbrochen.