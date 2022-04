In der Ukraine wird eine Kriegsbriefmarke zum Kultobjekt. Sie bildet einen ukrainischen Soldaten ab, der einem russischen Kriegsschiff den Stinkefinger zeigt.

Nach dem Untergang der »Moskwa«, des Flaggschiffs der russischen Schwarzmeerflotte, hat ein regelrechter Run auf das Postwertzeichen eingesetzt. Am Hauptpostamt in Kiew standen am Freitag Hunderte Ukrainer stundenlang Schlange, um Exemplare der Briefmarke zu ergattern.