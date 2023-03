Gewaltdelikte, Sexualstraftaten, Waffenverstöße Kriminalität an Bahnhöfen – in diesen Städten gibt es besonders viele Fälle

Gewalt in Hamburg, Verbrechen in Nürnberg: Die Bundesregierung hat Zahlen zu Straftaten an deutschen Bahnhöfen veröffentlicht. Die Bahn bemüht sich um Einordnung.