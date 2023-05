Auch in der walisischen Hauptstadt Cardiff gingen Gegner der Monarchie auf die Straße. Hunderte beteiligten sich an einem Protestmarsch und riefen »God Save the Poor« (Gott schütze die Armen) statt dem traditionellen »God Save the King« (Gott schütze den König). Außerdem wurde ein »Großer republikanischer Lunch« in einem Park angekündigt.