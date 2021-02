Foto: Bruce Adams-Pool / Getty Images

95-jährige ehemalige KZ-Schreibkraft Icon: Spiegel Plus Von ihrem Arbeitsplatz hatte sie freien Blick auf das Krematorium

Im Nationalsozialismus waren Frauen nicht nur tapfere Mütter, sondern auch am Holocaust beteiligt. Nun soll die Sekretärin eines KZ-Kommandanten vor Gericht gestellt werden. Trug sie damals Mitschuld am Massenmord in Stutthof?