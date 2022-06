Das Paar übertrug sein Haus dem Spanier José Alonso Placencia und dessen Partnerin Viviane als Spende. Die Vulkanopfer konnten ihr Glück nicht fassen. Placencia sagte: »Es ist ein Gefühl, das schwer zu erklären ist. Es ist wie ein Neuanfang, ein besonderer Geburtstag.«

Die zwei Paare hatten sich auf Facebook kennengelernt. Die Vulkanopfer durften zunächst monatelang mietfrei in dem Haus von Siglinde und ihrem Mann wohnen, bis sie es am Dienstag übertragen bekamen. »Alles, was wir 20 Jahre lang aufgebaut hatten, wurde von der Lava weggespült, aber zum Glück haben wir jetzt ein Haus, das unser Sohn erben kann«, sagte die Brasilianerin Viviane gegenüber spanischen Medien. Sie hätten sehr unter dem Verlust gelitten: »Wir haben tagelang weder geschlafen noch gegessen.«