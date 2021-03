Vorsichtige Öffnungsschritte Länder lockern Corona-Auflagen – Gratisschnelltests starten

Handel, Dienstleistungen und Sport: Vielerorts treten nun Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft. Was möglich ist, hängt teilweise vom Inzidenzwert ab. Mit den Schnelltests geht es nicht so schnell wie geplant.