Der Kampf gegen Clankriminalität ist für die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen einer ihrer wichtigsten Schwerpunkte, mit konzertierten Aktionen geht sie regelmäßig gegen diese Strukturen vor. Wenige Wochen vor der Landtagswahl in dem Bundesland hat Innenminister Herbert Reul nun ein positives Fazit dieser Arbeit in den vergangenen fünf Jahren gezogen.