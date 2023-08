(Ex-)Liebhaber in Kleiderschränken waren ein Leitmotiv in Witzen aus den Siebzigerjahren und bei »Sketchup« mit Diether Krebs und Iris Berben. Es gibt sie aber tatsächlich – und das bis heute. Das zeigt der Besuch eines jungen Mannes bei seiner Ex-Freundin im pfälzischen Landau: Als am späten Samstagabend unerwartet auch der aktuelle Freund der 19-Jährigen in der Wohnung auftauchte, versteckte sich der 21-Jährige in einem Schrank.