Pistorius: »Tief empfundenes Mitleid«

Um das Unglück zu untersuchen, reisten aus Braunschweig Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung an. Airbus sprach den von dem Unglück betroffenen Familien sein Beileid aus.

Verteidigungsminister Boris Pistorius reagierte am Rande des Übergabeappells des Territorialen Führungskommandos in Berlin tief betroffen. Der SPD-Politiker sagte: »Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden der beiden Verstorbenen. Ihnen gilt in diesen schweren Stunden unser tief empfundenes Mitleid. Was den fürchterlichen Unfall und damit den Tod zweier Menschen verursacht hat, ist nun Gegenstand der Untersuchung.«