Seine Forscher hatten demnach für die neue Studie »erstmals detaillierte Todesursachendaten für 228 Regionen in sieben europäischen Ländern untersucht«. Lagen Männer hier noch Mitte der Neunzigerjahre bei der Lebenserwartung mehr als sieben Jahre hinter Frauen zurück, so verringerte sich dieser Unterschied in den vergangenen Jahrzehnten auf weniger als fünfeinhalb Jahre, wie es hieß.