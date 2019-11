Baden-Württemberg Polizei-Großeinsatz wegen Videoprojekt für die Schule

Ein Videodreh für ein Schulprojekt hat in Baden-Württemberg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Laut Darstellung der Mannheimer Polizei hatte eine Frau am Samstag in Leimen die Sicherheitskräfte alarmiert. Sie hatte demnach zuvor beobachtet, wie eine mit Tarnkleidung, Helm, Schutzweste und Gewehr ausgerüstete Person auf einem Garagendach Stellung bezog.

Die Polizei sperrte den vermeintlichen Tatort weiträumig ab und zog starke Kräfte zusammen, heißt es in der Polizei-Zusammenfassung der Geschehnisse. Kurz darauf hätten die Beamten vier Menschen gestoppt, die das Haus verließen und mit einem Auto wegfuhren. Drei weitere Menschen hätten nach telefonischer Aufforderung das Gebäude verlassen. Bei der anschließenden Befragung habe sich herausgestellt, dass es sich um eine Videoaufnahme für ein Schulprojekt handelte.

In einem weiteren Wagen sowie im Haus selbst wurden der Polizei zufolge mehr als ein Dutzend sogenannte Anscheinswaffen gefunden, ebenso Ausrüstungsgegenstände und Munition. Die beiden 20 und 25 Jahre alten "Hauptdarsteller" seien auf dem Polizeirevier erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, dem "Mannheimer Morgen" zufolge sind Softairwaffen beschlagnahmt waren. Insgesamt ist die Polizei Mannheim mit 23 Beamten im Einsatz gewesen, dabei wurde sie mit Kräften aus Bruchsal unterstützt.