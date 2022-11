Leipziger Autoritarismus-Studie Weniger Rechtsextremismus – mehr Vorbehalte

Weniger rechtsextreme Einstellungen, mehr »antidemokratische Motive«

Die Autoren sehen die Gesellschaft im Krisenmodus. Durch die Coronapandemie und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine seien die Verantwortlichen in Bund und Ländern zwar gestärkt. Diese »autoritäre Sicherheit« habe aber einen Preis. Ohnmachtsgefühle und die Einschränkungen des eigenen Lebens würden akzeptiert, führten aber auch »zu einer Steigerung der Aggressionen«. Rechtsextreme Einstellungen träten zwar in den Hintergrund, andere »antidemokratische Motive« gewännen gleichzeitig aber an Bedeutung.