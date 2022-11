Die Blockade am Freitag war der bisherige Höhepunkt zweier Protestwochen. Nach dem Tod einer Radfahrerin vergangene Woche unterbrachen die Aktivisten ihre Handlungen für einen Tag, seitdem klebten sich in Berlin jeden Tag Teile der Bewegung auf die Straße. In der Regel fanden diese Aktionen in kleineren Gruppen statt; die Blockade am Frankfurter Tor gilt als die bislang größte Aktion der Gruppe bisher.