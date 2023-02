Sieben Anklagen gegen Berliner Aktivisten

Die Gruppe »Letzte Generation« war nach einem Hungerstreik fürs Klima in Berlin entstanden und fordert mehr Anstrengungen für den Klimaschutz. Seit Anfang 2022 blockiert sie immer wieder Autobahnausfahrten und andere Straßen in vielen Städten – indem Aktivisten sich auf die Fahrbahnen setzen, sich dort mit ihren Händen an den Asphalt festkleben oder Beton auskippen.