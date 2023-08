Letzte Generation in Bayern Im Zweifel über die Motorhaube

Die Letzte Generation will Städte in Bayern lahmlegen. Der Auftakt verlief zahm, doch am Dienstag landeten in Würzburg mehr als 40 Klimaaktivisten in Gewahrsam. Nun soll in Nürnberg demonstriert werden.

Aus Würzburg berichtet Levin Kubeth