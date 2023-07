Im Jahr 2022 war im Verkehrs- sowie Gebäudebereich die gesetzlich vorgeschriebene Menge an Treibhausgasen überschritten worden. Nach dem geltenden Klimaschutzgesetz müssen die zuständigen Ressorts Sofortprogramme für Verbesserungen vorlegen. Die Frist dafür läuft am 17. Juli ab.

Aktivist von Lastwagen angefahren

Am Donnerstagmorgen hatten sich Aktivisten der Gruppe Zugang zu den Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg verschafft und mit Blockaden mitten in der Ferienzeit vorübergehend den Flugverkehr lahmgelegt. Seit Monaten ist es eine für die Gruppe gängige Protestform, dass sich Aktivistinnen und Aktivisten auf Straßen oder an Gebäuden festkleben oder Gebäude oder Ähnliches mit Farbe besprühen.