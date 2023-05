Nach der Razzia waren bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin Hunderte Selbstanzeigen von Klimaaktivisten eingegangen. Auch diese würden geprüft, sagte der Sprecher.

Unterdessen haben Anhänger der »Letzten Generation« ihren Protest unter anderem in Berlin fortgesetzt. Mit 17 Straßenblockaden verursachten sie erneut lange Staus, die Polizei brauchte nach eigenen Angaben bis zum frühen Nachmittag, um alle Aktionen aufzulösen.

Am Montag nutzte die Gruppe nach eigenen Angaben ein besonders schwer zu lösendes Sand-Klebstoff-Gemisch, mit dem sie sich an der Fahrbahn festklebte. Die Polizei setzte Trennschleifer ein, so dass Fahrbahnen beschädigt wurden und zunächst repariert werden mussten. Als sich Demonstranten auch an Autoreifen klebten, sei dies mit einem »Reifenwechsel« gelöst worden, twitterte die Polizei.