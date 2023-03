Keine neuen Proteste in Hamburg

Neben Hamburg hatten auch Köln und Berlin solche Vereinbarungen abgelehnt. In diesem Fall sehe man keine andere Möglichkeit, »als gegen den aktuellen Kurs Widerstand zu leisten«, heißt es in einem Brief der Gruppe an Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Fraktionsvorsitzenden der Bürgerschaft von Anfang vergangener Woche. Und: »Wir werden in diesem Fall ab dem 14.03.2023 unseren Protest auf die Stadt Hamburg ausweiten und für eine maximale Störung der öffentlichen Ordnung sorgen.«