Straßenblockaden in der ganzen Stadt Wie Berlin den Protest der »Letzten Generation« erlebt

Autobahnen, Kreuzungen, Kreisverkehre: So umfassend wie an diesem Montag haben die Klimarebellen von der »Letzten Generation« noch nie den Verkehr in einer Stadt blockiert. Angemeldet hatten sich bei der Gruppe für die aktuellen Klimaproteste mehr als 800 Menschen, die Polizei war ihren Angaben nach mit etwa 500 Beamtinnen und Beamten im Einsatz – und das an mehr als 30 Orten in der Stadt.