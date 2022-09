Die Aktivistengruppe, die am Überfall beteiligt war, nennt sich »Sarchat al mudiain«, was so viel heißt wie »Aufschrei der Einleger«. Sie unterstützte die Aktion der Frau namens Sali Hafis, die selbst als Aktivistin an Protesten vor mehreren Jahren beteiligt war. Die Gruppe erklärte bei Twitter, Hafis habe aus dem Depot von rund 20.000 Dollar etwa 13.000 erhalten. Mit dem Geld solle ihre krebskranke Schwester behandelt werden, die Hafis zufolge im Sterben liegt.