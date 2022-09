Als die Politikerin zusammen mit ihrem Mann Hugh O'Leary an der Westminster Abbey ankam, rätselten Peter Overton and Tracy Grimshaw vom Sender »Channel Nine« zunächst, um wen es sich handelt. Das Duo vermutete in der TV-Übertragung, dass es sich bei Truss und ihrem Mann um »minor Royals« – also weniger wichtige Mitglieder der Königsfamilie oder lokale Würdenträger handeln könnte.