Ungeachtet öffentlicher Kritik hält Lörrach an der geplanten Umwandlung von alten Mietwohnungen in ein Flüchtlingsheim fest. »Wir haben das mehrfach so gemacht«, sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz (parteilos) in der baden-württembergischen Stadt. »Es waren alle zufrieden.«