Demnach haben sich fünf Unterstützer an das Gemälde geklebt. Auf Bildern ist zu sehen, dass einer von ihnen »No new Oil« an die Wand unter das Bild sprühte, also »Kein neues Öl«. Man rufe die Regierung dazu auf, keine neuen Lizenzen zur Förderung von Öl oder Gas zu vergeben.