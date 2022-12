»Alle verfügbaren Ressourcen« nutzen

Der Notstand werde dabei helfen, »alle verfügbaren Ressourcen« zu nutzen und das Vorgehen der Behörden zu beschleunigen, so Bass. Sie werde in den kommenden Tagen eine Reihe von Dekreten unterzeichnen, um unter anderem Wohnungen und Hotelzimmer für Obdachlose anzumieten.

Die grassierende Obdachlosigkeit ist schon seit langer Zeit ein unübersehbares Problem in Los Angeles. Zehntausende Menschen leben in der kalifornischen Großstadt auf der Straße. Ihre Zelte zeugen von der großen Armut in der Stadt, in der es zugleich einen unglaublichen Reichtum gibt. Viele Obdachlose gelten als drogensüchtig und von psychischen Problemen betroffen.