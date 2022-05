Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Klar ist: Das zwischen 1503 und 1519 entstandene Kunstwerk sah sich immer wieder Angriffen ausgesetzt. So hatte 2009 etwa eine Besucherin eine Teetasse auf das Werk geworfen, die an einem Schutzglas zerschellte. In den Fünfzigerjahren war die Mona Lisa bereits von Angreifern mit Säure und einem Stein attackiert und dadurch leicht beschädigt worden.