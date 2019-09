In Schleswig-Holstein ist ein Rettungswagen mit einer schwangeren Frau an Bord in einen schweren Unfall verwickelt worden. Nach dem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto, brachte die Gebärende ihr Kind noch an Bord des Einsatzfahrzeuges zur Welt.

Doch der Rettungswagen drohte nach dem Unfall in einer Baustelle in den Graben zu stürzen. Angesichts dessen leisteten Bauarbeiter auf besondere Art und Weise Geburtshilfe, wie unter anderem der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (sh:z) und die "Hamburger Morgenpost" berichteten.

Bei Unfall durch den Rettungswagen geschleudert

Die Männer waren aus der Nähe herbeigeeilt und fuhren einen Bagger auf den Weg auf der anderen Seite des Grabens. Mit dem ausgefahrenen Arm des Kettenfahrzeugs stützten sie den Rettungswagen ab, damit dieser nicht umkippen konnte. Mutter und Kind wurden nach der Geburt im Inneren des Fahrzeugs doch noch in ein Krankenhaus nach Flensburg gebracht.

Laut Polizei wurden bei der Kollision in Lütjenholm im Kreis Nordfriesland mehrere Menschen verletzt. Dem sh:z zufolge waren eine Ärztin und ein Teil der Rettungswagenbesatzung bei dem Aufprall durch das Fahrzeug geschleudert worden. Anschließend hätte sie geholfen den Jungen zur Welt zu bringen. Die Ärztin war zuvor per Rettungshubschrauber zur Versorgung der Schwangeren eingeflogen worden.

Der Hergang des Unfalls am späten Freitagnachmittag muss laut Polizei noch ermittelt werden. Ein Sachverständiger sei hinzugezogen worden. Polizei und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.