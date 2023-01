In Lützerath in Nordrhein-Westfalen haben die Vorbereitungen für die angekündigte Räumung begonnen. Die Polizei war nach eigenen Angaben am Montag »im Umfeld« der Siedlung im Einsatz, um dort nach eigenen Angaben Bauarbeiten des Energiekonzerns RWE abzusichern und Straftaten zu verhindern.