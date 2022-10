RWE will die Braunkohleverstromung bereits im Jahr 2030 beenden, acht Jahre früher als ursprünglich geplant, wie die Vereinbarungen weiter vorsehen. Trotz des Mehrbedarfs an Braunkohle in den nächsten 15 Monaten könnten weitere Umsiedlungen für den Braunkohleabbau sicher ausgeschlossen werden, hieß es.