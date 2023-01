Auf der Fahrt nach Lützerath Hamburger Polizei blockiert Bus mit Klimaaktivisten

Der Hamburger Staatsschutz hat am Morgen einen Bus mit 50 Klimaaktivisten etwa drei Stunden aufgehalten. Die Gruppe, darunter auch Angehörige von »Fridays for Future«, war auf dem Weg ins rheinische Lützerath, um dort gegen den Abriss des Ortes zu demonstrieren. Der Bus sei kurz nach der Abfahrt gegen 5 Uhr in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs gestoppt worden, teilte eine Polizeisprecherin mit.