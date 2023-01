Die Polizei hatte am Sonntag die Räumung des Protestdorfes bis auf zwei Aktivisten in einem Tunnel abgeschlossen. »Es befinden sich keine weiteren Aktivisten in der Ortslage Lützerath«, teilte die Polizei mit. Die meisten Gebäude waren am Sonntag schon abgerissen – darunter der Bauernhof des letzten Landwirts von Lützerath. Wann die beiden Aktivisten im Tunnel herausgeholt werden können, war nach Angaben von RWE am Sonntag noch unklar. Die Werkfeuerwehr hat die als »Rettung« bezeichnete Aktion übernommen. Ein Sprecher von RWE sagte am Montagmorgen, an sei in Kontakt mit den Aktivisten.