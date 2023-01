Polizisten gegen Aktivisten in Lützerath Der gefährliche Teil der Räumung kommt erst noch

Die Räumung in Lützerath hat für die Polizei nach Plan begonnen. »Wir sind überrannt worden wie nasse Pappe«, sagt ein Aktivist. Aber nun ziehen sich die Besetzer zurück in Baumhäuser und Bauernhöfe – was die Lage ändert.