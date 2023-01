Die Polizei kommt schneller voran als erwartet, alles verläuft nach Plan bei der Räumung von Lützerath. Alles? Am Donnerstagnachmittag veröffentlichten Aktivisten ein YouTube-Video: Zwei Maskierte sitzen in einem Tunnel und erklären mit verzerrten Stimmen, wie sie aus dem Untergrund die Räumung des Dorfes verzögern wollen. Sie nennen sich »Pinky und Brain« und sagen: »Ein Tunnel ist schwerer zu räumen als ein Baumhaus«. Die Polizei musste längere Zeit suchen, bestätigt inzwischen aber »unterirdische Strukturen«, in denen sich Menschen befinden. Ob es sich dabei um die beiden Männer aus dem Video handelt, ist unklar. Nach Angaben der Ermittler wird der von ihnen gefundene Bereich im Untergrund nun beobachtet und abgesichert.