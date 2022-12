Dem SWR zufolge war es die erste Aktion der »Letzten Generation« in Rheinland-Pfalz. Die Gruppierung erregt deutschlandweit bereits seit Monaten mit ihren Blockaden Aufsehen. Erst am Donnerstag hatte sie etwa eine Start- und Landebahn am Münchner Flughafen zeitweise blockiert, nachdem Aktivisten ein Loch in einen Zaun geschnitten und so auf das Flughafengelände vorgedrungen waren . Auch der Hauptstadtflughafen BER wurde bereits lahmgelegt.