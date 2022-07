Mit Demonstrationen und Straßenblockaden hat ein Bündnis aus antirassistischen Initiativen, Parteien, Gewerkschaften und Kirchengruppen eine Versammlung von 50 Rechtsextremisten in Mainz gestoppt. Die Anhänger der rechtsextremen »Neuen Stärke Partei« (NSP) skandierten am Rande der Stadt Sprechchöre wie »Mainz Nazistadt« oder »Revolution jetzt«, ehe sie umkehren mussten. Die Polizei forderte sie auf, wegen der starken Gegenproteste nicht weiterzugehen. An den Gegendemonstrationen nahmen nach Angaben eines Polizeisprechers rund 3000 Menschen teil.