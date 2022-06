Das überwiegend katholische Malta ist das einzige Land der EU, das Abtreibungen vollständig verbietet, selbst wenn der Fötus keine Überlebenschance hat.

Aktivisten in Malta sagen, der Fall erinnere an die Savita Halappanavar, die 2012 in einem irischen Krankenhaus an Sepsis starb, nachdem Ärztinnen und Ärzte eine Abtreibung abgelehnt hatten.